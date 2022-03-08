المؤسسة النفطية تتوقع ارتفاع الإنتاج النفطي بحلول الأربعاء

قال المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط في تصريح خاص لــ218، إن الإنتاج اليومي سيرتفع إلى أكثر من مليون و100 ألف برميل ابتداءً من الأربعاء، وسط توقعات أن يرتفع بشكل أكثر تزامنا مع دخول المزيد من الآبار في حقلي الشرارة والفيل على خطوط الإنتاج.

وأثنت المؤسسة على دور العاملين في كافة الحقول والموانئ النفطية الذين ساهموا في رفع الإنتاج، إذ عملت الفرق الفنية اليوم الثلاثاء على صيانة صمامات خطوط نقل النفط الخام في مدينة الرياينة والواصلة بين حقلي الشرارة والفيل ومينائي الزاوية ومليتة النفطيين غرب البلاد.

وعاد حقلا الشرارة والفيل للإنتاج في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، بعد توقفهما الأسبوع الماضي بسبب إغلاق محتجين تابعين لحرس المنشآت النفطية مطالبين بصرف مرتباتهم وتحسين بيئة العمل.

وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط أن صمامات خطوط نقل النفط الخام تعرضت أثناء الإغلاقات لعمليات وصفتها “بالتخريب”، عمل المهندسون على صيانتها لساعات متأخرة الثلاثاء.

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