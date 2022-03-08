استعدادات ليبية للمشاركة في معرض الجزائر الدولي

تستعد الهيئة العامة للمعارض للمشاركة في معرض الجزائر الدولي، حيث بحثت لجنة الإعداد والتنسيق خلال اجتماعها الثاني الإثنين، برئاسة المدير التنفيذي للهيئة العامة للمعارض، وبحضور وكيل وزارة الثقافة والتنمية المعرفية، والمدير التنفيذي لشركة الواحة لتنظيم المعارض، سبل إنجاح المشاركة في هذا الحدث بشكل موسع.

وحددت اللجنة قطاع النفط، والصناعات الغذائية والصناعية والاستثمار، والاتصالات، والزراعة، وقطاع الثروة الحيوانية والسمكية، ضمن القطاعات المستهدفة للمشاركة في هذا الحدث.

كما تم الاتفاق على إقامة يوم وطني، ومنتدى اقتصادي خلال أيام المعرض، بهدف تعزيز الشراكة الليبية الجزائرية

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