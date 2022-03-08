مؤسسة النفط تتفق مع بريتيش بتروليوم على استئناف نشاطها في ليبيا

اتفقت المؤسسة الوطنية للنفط، مع شركة النفط البريطانية “بريتش بتروليوم” على استئناف نشاطها في ليبيا.

جاء هذا الاتفاق بعد اجتماع ضم رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، مع الرئيس التنفيذي للشركة برنارد لوني على هامش فعاليات مؤتمر سيرا ويك، بمدينة هيوستن بالولايات المتحدة الأميركية.

وناقش اللقاء خطة المؤسسة لتطوير الاكتشافات الغازية البرية والبحرية، بهدف رفع معدلات إنتاج الغاز للاستجابة لزيادة الطلب عليه في السوق العالمية، على أن تعقد ورشة عمل فنية، لبحث التفاصيل والجوانب الفنية لهذه الإستراتيجية.

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