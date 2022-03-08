البنك الدولي يخصص 723 مليون دولاراً مساعدات لأوكرانيا

أقر المجلس التنفيذي للبنك الدولي، حزمة من القروض والمنح الطارئة، لأوكرانيا بقيمة 723 مليون دولار.

و أكد المجلس أن هذه المساعدات تأتي لدعم ميزانية الحكومة في تمويل الخدمات الأساسية في ظل الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا، وستوجه حزمة التمويل لمساعدة الحكومة لدفع أجور العاملين بالمستشفيات ومعاشات كبار السن إضافة للبرامج الاجتماعية للفئات محدودة الدخل.

وتعهد البنك الدولي في بيانه بحزمة دعم أخرى خلال الأشهر المقبلة بقيمة 3 مليارات دولار إضافة لدعم الدول المجاورة التي تستقبل اللاجئين الأوكرانيين

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