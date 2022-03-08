دعم المصرف المركزي في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال محور اجتماع الكبير مع وزارة الخزانة الأمريكية

واشنطن 08 مارس 2022 (وال)- عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير والوفد المرافق له اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع مكتب مكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية بوزارة الخزانة الأمريكية بمقر الوزارة بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وأفاد المصرف المركزي – في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك – بأن أبرز ما تم مناقشته خلال الاجتماع هو تقديم الدعم لمصرف ليبيا المركزي في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، ومكافحة غسل الأموال والجرائم المالية.

كما تم استعراض المشاريع التي تبناها مصرف ليبيا المركزي لتطوير وحدة المعلومات المالية الليبية المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة غسل الأموال والجرائم المالية. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال