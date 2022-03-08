مؤسسة النفط تبحث مع توتال الفرنسية زيادة الإنتاج

بحثت المؤسسة الوطنية للنفط مع شركة توتال اينرجيز الفرنسية، زيادة إنتاج شركة الواحة للنفط والغاز واستئناف الإنتاج من حقل المبروك بدءاً من مطلع العام المقبل 2023 – وفقاً لما ذكرته المؤسسة في بيان لها الثلاثاء.

وجرت المباحثات أثناء اجتماع رئيس مجلس إدارة المؤسسة، مصطفي صنع الله مع “باتريك بويانيه” الرئيس التنفيذي لشركة توتال اينرجيز، على هامش مؤتمر “سيرا ويك”، الملتئم في مدينة هيوستن بالولايات المتحدة.

وناقش الجانبان رفع معدلات الإنتاج الحالية لشركة الواحة من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية وتطوير الحقول المكتشفة، كما اتفقا على أن زيادة معدلات إنتاج الغاز ستلبي الطلب المتزايد عليه في السوق العالمية، حيث أبدت توتال إنرجيز استعدادها للمساهمة في تلك الاستراتيجية- وفقاً لبيان المؤسسة.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة توتال الفرنسية قد أعلنت في نوفمبر من العام الماضي 2021 بأنها فازت بعقود جديدة في ليبيا من بينها زيادة حصتها في امتياز شركة الواحة.

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