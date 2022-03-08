“شكشك” يبحث مع وزير التعليم العالي الملاحظات المسجلة حول الإجراءات التعاقدية الخاصة بالتوريدات المعملية

عقد رئيس ديوان المحاسبة طرابلس خالد شكشك اليوم الثلاثاء اجتماعاً مع وزير التعليم العالي عمران القيب، وبحضور رئيس الأكاديمية الليبية للدراسات العليا، ومدير عام الهيئة الليبية للبحث العلمي، إلى جانب الإدارات المختصة بالديوان والوزارة.

تناول الاجتماع مناقشة الملاحظات المسجلة حول الإجراءات التعاقدية الخاصة بالتوريدات المعملية، وذلك للوصول إلى الخطوات التصحيحية للإجراءات بما يضمن إتمام عمليات التوريدات، وفقاً للمعايير العالمية وبالجودة المطلوبة.

وبدورها أكدت الوزارة على موضوعية ملاحظات الديوان المسجلة على العملية التعاقدية، مع الإلتزام بمعالجتها وتصحيحها.

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