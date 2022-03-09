الكبير يعقد سلسلة اجتماعات في واشنطن من وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي

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عقد، محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، والوفد المرافق له سلسلة اجتماعات أثناء زيارته الحالية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن.

واجتمع الكبير، الثلاثاء، مع وزارة الخزانة الأمريكية، حيث تركّز الاجتماع حول دعم الوزارة لمصرف ليبيا المركزي في مجال مكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة غسل الأموال والجرائم المالية.

كما تمت مناقشة، بحسب المصرف المركزي، المشاريع التي تبناها مصرف ليبيا المركزي لتطوير وحدة المعلومات المالية الليبية المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة غسل الأموال والجرائم المالية.

وفي 20 فبراير اجتمع الكبير في طرابلس مع نائب مساعد وزير الخزانة الأمريكية، إريك ماير والسفير نورلاند. وأطلع الكبير ماير على آخر التطورات في التنفيذ المالي والضريبي في ليبيا والتقدم المحرز نحو إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي.

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دعم وزارة الخزانة الأمريكية لمصرف ليبيا المركزي في مجال مكافحة تمويل الإرهاب و مكافحة غسل الاموال و الجرائم المالية ، و المشاريع التي تبناها مصرف ليبيا المركزي لتطوير وحدة المعلومات المالية الليبية المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب و مكافحة غسل الأموال و الجرائم المالية. pic.twitter.com/G04M7Vn7gN — Central Bank of Libya (CBL) (@CentralBankOfLy) March 8, 2022

وعقد الكبير اجتماعا مع مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخزانة الأمريكية.

وقال المصرف المركزي، إن الاجتماع تناول دعم جهود مصرف ليبيا لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي في ليبيا. إضافة إلى تدابير الشفافية والإفصاح التي يتبناها مصرف ليبيا المركزي. كما تم الوقوف على ما تم إنجازه في مسار توحيد المصرف المركزي والمراحل القادمة لاستكماله.

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دعم جهود مصرف ليبيا لتحقيق الإستقرار المالي والنقدي في ليبيا ، و تدابير الشفافية و الإفصاح التي يتبناها مصرف ليبيا المركزي ، و الوقوف على ما تم انجازه في مسار توحيد مصرف ليبيا المركزي و المراحل القادمة لإستكمال التوحيد. pic.twitter.com/BldZkl7rdi — Central Bank of Libya (CBL) (@CentralBankOfLy) March 8, 2022

الكبير يجتمع مع البنك الدولي

كما عقد محافظ المصرف المركزي الإثنين اجتماعا بمقر البنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، مع حسن ميرزا، المدير التنفيذي بالبنك الدولي لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة الليبية بالتعاون مع المؤسسات الليبية المعنية.

كما بحث الجانبان مسار توحيد مصرف ليبيا المركزي، بالإضافة إلى تكثيف برامج الدعم الفني للبنك الدولي.