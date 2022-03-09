خاص..من ضمنها التسبب في نقص السيولة.. “الحاسي” يكشف آثار إقفال المجال الجوي بين بنغازي وطرابلس ..ويقول: هذا ما على الدبيبة فعله

كشف رئيس هيئة الرقابة بالبيضاء “عبد السلام الحاسي” في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية أن إقفال المجال الجوي الليبي بين بنغازي وطرابلس بقرار من رئاسة حكومة الوحدة الوطنية أثر بشكل كبير على تنقل الموطنيين بين شرق البلاد وغربها وعطل الحياة وكل مايحتاجه المواطن .

وتابع بالقول: ومنها السيولة المالية حيث خلال الفترة الماضية وضع المصرف المركزي طرابلس خطة لتزويد المصارف الواقعة في إقليم برقة بشحن مالية لتخفيف عبء نقص السيولة علي المواطن في الإقليم وقد شهدت توفر السيولة تحسن كبير خلال الأشهر الماضية إلا أنه بهذا الإجراء الذي قامت به الحكومة وقفل الأجواء أمام حركة الطيران الرابط بين إقليم برقة وطرابلس عاد العجز والنقص في توفر السيولة في العديد من المصارف التي أغلقت أبوابها أمام زبائنها.

وأضاف بالقول: فعلى السيد رئيس الحكومة سرعة رفع هذا الحزام الخانق على رقاب الموطنيين نهيك عن قطع المنظومة والمقاصة عن المصارف بالإقليم من ذو العام 2014 م كل ذلك يزيد من صعوبات الحياة أمام مواطني الإقليم وخاصة ونحن قادمين علي شهر رمضان المبارك ووصول مرتبات الموظفين لحسابتهم بالمصارف ، الله المستعان.

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