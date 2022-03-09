كشف وزير الحكم المحلي “بدرالدين التومي” موعد إنطلاق المرحلة الثانية من القروض السكنية، مؤكداً أنه تم الإعلان عن المرحلة الأولى والمرحلة الثانية دخلت في حيز التنفيذ مباشرة.

وأضاف في في تصريحات صحفية قائلآ “انه كانت هناك مجموعة من الفرص للإقراض سواء المساكن أو الأراضي، وتقدمت مجموعة من البلديات بتخصيص أراضي والآن جاري العمل عليها”.

وأشار التومي إلى أن المنظومة مازالت مفتوحة وتقبل في الطلبات، كما أن الأعداد كبيرة التي تم تسجيلها ولن يتم اقفالها حتى تبدأ مرحلة التصفية، وهي مدى توافر الشروط المبدئية من حيث العمر وعدد أفراد الأسرة ودرجة الاحتياج.

وتابع بالقول: بعد ذلك يوجد لجان فرعية على مستوى البلديات تخرج على الأرض وتتحقق من الواقع لأن مايتم تعبئته من بيانات يلزم التحقق منها من قبل متخصصين عن الأرض، ويوجد لدينا فريق جيد من صندوق الزكاة ممارس لهذه المهام بشكل كبير، وستكون اللجان الفرعية برئاسة عميد البلدية مع صندوق الزكاة والباحثين الاجتماعيين ومكاتب الشباب.

واختتم حديثه قائلاً: معيارنا الرئيسي في الفرز هو عامل الأكثر احتياجًا،كما ان الطلبات مفتوحة للجميع ويوجد كود خاص لأسر الشهداء والجرحى كحالة خاصة والمبثورين نتيجة الحرب أيضًا.

مؤكدآ أن هناك مجموعة عوامل مأخوذة بعين الإعتبار أثناء التقييم. ولكن التقييم الأساسي سيكون لدرجة الاحتياج.