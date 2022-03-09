سعر الدولار و العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاربعاء 09 مارس 2022 من السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاربعاء 09 مارس 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاربعاء 09 مارس 2022م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية: الدولار الأمريكي – طرابلس 4.98 دينار الدولار الامريكي – زليتن 4.985 دينار الدولار الامريكي – بنغازي 4.9875 دينار الدولار الامريكي – مصراتة 4.985 دينار حوالات دبي-تركيا – 4.98 دينار اليورو – طرابلس = 5.37 دينار اليورو – بنغازي = 5.38 دينار الجنية الإسترليني 6.54 دينار الليرة التركية 0.35 دينار الدينار التونسي 1.67 دينار الجنية المصري 0.31 دينار الدينار الأردني 6.85 دينار كسر الذهب عيار 18 بـ233.5 دينار كسر الذهب عيار 21 بـ272.41 دينار كسر الذهب عيار 24 بـ311.33 دينار كسر الفضة 2.7 دينار بطاقة ارباب الاسر ~ “غير متوفر” دولار بشيك المصدق: – 5.06 دينار “التجارة والتنمية” (طرابلس) / دينار – 5.065 “مصرف الوحدة” – 5.03 “مصرف الجمهورية” “تقريبي”.

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