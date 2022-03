تعافي إنتاج النفط الليبي وبلوغه حاجز مليون و100 ألف برميل يوميا

أفادت المؤسسة الوطنية للنفط بتعافي إنتاج ليبيا من الخام بعد فتح صمامات الرياينة وتجاوز الإنتاج لـ مليون و100 ألف برميل يوميا.

وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط أن عمليات التشغيل مستمرة للعودة الإنتاج لما قبل إغلاق صمامات الرياينة بشكل تدريجي، والذي تسبب بإيقاف حقلي الشرارة والفيل النفطيين.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط بدأت أمس الأول ضخ النفط من خط الشرارة – الزاوية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه لم يتم فتح صمام الفيل بسبب التخريب وإزالة بعض المعدات من الصمام.

وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط أن الإيقاف تسبب في أعمال تخريب لحقت بالصمامات الأمر الذي أدى الى تدخل فرق الصيانة بشركة أكاكوس لإصلاح وتغيير الأجزاء المعطوبة بالصمام وإعادة فتحه وفقا للمعايير الفنية ومعايير السلامة اللازمة بالخصوص.

يشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت حالة القوة القاهرة في حقلي الشرارة والفيل بعد إغلاق صمام الرياينة من قبل مجهولين، ما تسبب في فقدان 330 ألف برميل في اليوم وخسارة يومية تتجاوز 160 مليون دينار ليبي.

المصدر : المؤسسة الوطنية للنفط

