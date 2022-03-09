«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاربعاء 09 مارس 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاربعاء 09 مارس 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.6546 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.0856 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1073 دينار، والليرة التركية 0.3195 دينار، والدولار الكندي 3.6141 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2407دينار، والدرهم الإماراتي 1.2673 دينار، والدينار التونسي 1.5739 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4667 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاربعاء 09 مارس 2022: