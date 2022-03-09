مكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية.. محور نقاش الكبير مع مسؤولي الخزانة الأميركية

ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير والفريق المرافق له مع مكتب مكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية بوزارة الخزانة الأميركية؛ دعم وزارة الخزانة الأميركية لمصرف ليبيا المركزي في مجال مكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة غسل الأموال والجرائم المالية، إضافة للمشروعات التي تبناها مصرف ليبيا المركزي لتطوير وحدة المعلومات المالية الليبية المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة غسل الأموال والجرائم المالية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد بمقر وزارة الخزانة الأميركية بالعاصمة الأميركية واشنطن الثلاثاء.

ويقوم الصديق الكبير بزيارة للعاصمة واشنطن، التقى خلالها عددًا من مسؤولي المالية والخزانة الأميركية بالإضافة إلى مسؤولين في صندوق النقد الدولي؛ لدعم مشروعات المصرف المركزي في ليبيا ومناقشة سبل دعم المؤسسة المالية الليبية.

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