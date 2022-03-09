عضو بلجنة سعر الصرف: هذا ما ستكون عليه أسعار المواد الغذائية من هنا إلى رمضان

قال عضو لجنة سعر الصرف “عمران الشائبي” أن إرتفاع أسعار المواد الغذائية أصبح يومي، يعني من هنا إلى رمضان ستكون جميع الأسعار مضاعفة أضعاف.

وتابع بالقول: الجشع يبدأ من السامبة، وإن لم يتم تقييد ومخالفة التجار خصوصاً مع الوضع العالمي وما يحدث في أوكرانيا وما جاورها ونقص المخزون الدولي لبعض هذه المواد وعدم تراجع أسعار الشحن سيكون الأمر سيء جدا لأغلبية العائلات الليبية، ونحن كدولة للأسف نستورد بما قيمة (95 قرش من كل دينار ليبي) يعني نستورد في كل شي!!!

وأضاف قائلاً أنه من الطبيعي جدا أن يؤثر ذلك في جميع ما تحمله مخازن التجار من مواد سواء إن كانت غذائية أو غيرها من المستلزمات الني نحتاجها ، مضيفاً بالقول؛ نستحق أكثر خصوصاً عندما نصفق لحكومات لا تنتج إلا الوهم خلال 52 سنة متتالية.