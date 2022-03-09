ارتفاع أسعار الذهب اليوم إلى أعلى مستوى له في 19 شهرًا

حافظت اسعار الذهب على مكاسبها اليوم الأربعاء، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى له في 19 شهرًا في الجلسة الماضية، حيث عارض ارتفاع الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الدعم من الطلب على الملاذ الآمن الناجم عن الأزمة الأوكرانية.

واستقر سعر الذهب الفوري عند 2053.99 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 03:12 بتوقيت جرينتش، بعد أن ارتفع إلى 2069.89 دولارًا في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 2061.40 دولاراً.

وعلى الصعيد المحلي بلغت اسعار الذهب في ليبيا صباح اليوم القيم الأتية:

كسر الذهب عيار 18 بـ233.5 دينار

كسر الذهب عيار 21 بـ272.41 دينار

كسر الذهب عيار 24 بـ311.33 دينار