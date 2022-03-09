بعد قرار بايدن.. خام برنت يتجاوز 131 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط ارتفاعها، الأربعاء، وسط استمرار الإضطرابات في شرق أوروبا، وإعلان الرئيس الأميركي حظر استيراد النفط الروسي، إلا أن تصريحه بعدم إلزام أوروبا بهذا القرار قلص من حدة ارتفاعه.

وارتفع خام برنت إلى مائة وواحد وثلاثون دولاراً و45 سنتاً للبرميل، فيما ارتفع الخام الأميركي الى مائة وستة وعشرين دولاراً وأربعة وثلاثين سنتاً.

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الثلاثاء فرض حظر أميركي على واردات الطاقة الروسية بما يشمل النفط والغاز، معززاً حملة ضغوط على موسكو رداً على الهجوم العسكري على أوكرانيا.