بمشاركة وكيل وزارة الحكم المحلي .. الشهوبي يجتمع مع عمداء البلديات لمناقشة مشاكل قطاع المواصلات في المناطق

أجرى وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الشهوبي” اليوم الأربعاء 9 مارس 2022 اجتماعاً مع عددمن عمداء البلديات بمشاركة وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون التنمية المحلية “محمد صالح الدرسي” وحضور نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية.

وذلك لمناقشة التحديات التي يواجهها قطاع النقل والمواصلات كما تم استعراض مشاريع هذا القطاع داخل البلديات التي جاءت ضمن خطة عودة الحياة.

يُذكر أن هذا الاجتماع جاء بعد تعليمات من رئيس الحكومة “عبد الحميد الدبيبة” بعقد اجتماعات للوزارات الخدمية مع عمداء البلديات لمناقشة المشاكل التي تواجهها ومحاولة إيجاد الحلول لتقديم الخدمات الأفضل للمواطنين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية