الوطنية للنفط تناقش مع توتال اينيرجيز رفع وإعادة الإنتاج في عدد من الحقول

اجتمع يوم الأمس الثلاثاء 8 مارس 2022 رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” خلال فعاليات مؤتمر سيرا ويك بمدينة هيوستن الأمريكية مع الرئيس التنفيذي لشركة توتال اينرجيز “باتريك بويانيه”.

حيث دار النقاش حول ملف إعادة حقل المبروك إلى دائرة الإنتاج خلال مطلع العام القادم 2023، ورفع معدلات الإنتاج الحالية لشركة الواحة عن طريق إعادة تأهيل البُنيّة التحتيّة وتطوير الحقول التي تم اكتشافها مؤخراً.

كذلك تم التطرق إلى ماهية استراتيجيات المؤسسة الوطنية للنفط لتطوير ورفع الإنتاج من الاستكشافات الغازية البحرية والبرّية للتلائم مع ارتفاع الطلب على الغاز في الأسواق العالمية؛ حيث أبدت شركة توتال استعدادها للمساهمة في هذه الاستراتيجية من خلال عقد ورشة عمل مع المؤسسة لمناقشة الجوانب الفنيّة المتعلّقة بهذا الملف.

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