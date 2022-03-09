اقتصاد

أوكرانيا تحظر تصدير الحبوب والسكر واللحوم

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدرت الحكومة الأوكرانية بيانًا حكوميًا حظرت بموجبه تصدير الشعير والذرة البيضاء والسكر واللحوم، وذلك حتى نهاية العام الجاري.

وسبق ذلك؛ إلزام الحكومة التجار بضرورة الحصول على تراخيص لتصدير السلع الزراعية كالقمح والذرة وزيت دوار الشمس، مؤكدةً أن التجار سيَحتاجون إلى تراخيص لتصدير الدواجن والبيض.

وأكدت الحكومة الأوكرانية، في وقت سابق، أنها تستطيع تصدير أكثر من 60 مليون طن من الحبوب، خلال موسم 2022-2021.

وكشفت الحكومة أن الكمية التي ستلتزم بتصديرها منها حوالي 33 مليون طن من الذرة، و23 مليون طن من القمح.

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قناة 218 الليبية

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