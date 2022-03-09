أوكرانيا تحظر تصدير الحبوب والسكر واللحوم

أصدرت الحكومة الأوكرانية بيانًا حكوميًا حظرت بموجبه تصدير الشعير والذرة البيضاء والسكر واللحوم، وذلك حتى نهاية العام الجاري.

وسبق ذلك؛ إلزام الحكومة التجار بضرورة الحصول على تراخيص لتصدير السلع الزراعية كالقمح والذرة وزيت دوار الشمس، مؤكدةً أن التجار سيَحتاجون إلى تراخيص لتصدير الدواجن والبيض.

وأكدت الحكومة الأوكرانية، في وقت سابق، أنها تستطيع تصدير أكثر من 60 مليون طن من الحبوب، خلال موسم 2022-2021.

وكشفت الحكومة أن الكمية التي ستلتزم بتصديرها منها حوالي 33 مليون طن من الذرة، و23 مليون طن من القمح.

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