“الدبيبة” يؤكد على ضرورة الإهتمام بالمهاجرين وتوفير كافة الظروف الملائمة لهم

قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبد الحميد الدبيبة” اليوم الأربعاء بمدينة طرابلس، بإفتتاح مركز إيواء المهاجرين العرب، وذلك رفقة وزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ورئيس جهاز الهجرة غير الشرعية ، ومدراء الإدارات بوزارة الداخلية والجهاز، وبحضور القنصل التونسي لدي ليبيا.

وقد تفقد” الدبيبة”خلال إفتتاحه للمقر، أماكن الإيواء الجديدة، وكذلك العيادات والورش الخاصة بالتدريب، والصالة الرياضية المخصصة لهم إلى جانب مركز المعلوماتية الخاص بتواصل المهاجرين مع عائلاتهم.

في الختام أكد “الدبيبة” على ضرورة الإهتمام بالمهاجرين وتوفير كافة الظروف الملائمة لهم.

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