توقعات باستمرار ارتفاع أسعار النفط عالميا

رجح نائب وزير الطاقة التركي ألبارسلان بايراكتار، استمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية بعد أن فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية واسعة على روسيا بسبب الأحداث في أوكرانيا.

وقال بايراكتار على هامش مؤتمر “سيراويك” الدولي للطاقة في هيوستن: “نعم، إنها عملية حسابية بسيطة، إذا انخفض العرض، ترتفع الأسعار” ، تعليقا على سؤال حول احتمالية زيادة النمو في أسعار “الذهب الأسود” في الولايات المتحدة، على ضوء الأحداث الأخيرة في أوكرانيا.

وتعرضت أسعار النفط والغاز العالمية في الأسابيع الأخيرة لضغوط من الوضع الجيوسياسي في العالم على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وتجاوز سعر نفط برنت أمس الثلاثاء، 125 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ عام 2012. سبقه ارتفاع في سعر خام برنت لفترة وجيزة إلى 139.13 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 16 يوليو عام 2008، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط إلى 130 دولارا، لأول مرة منذ 22 سبتمبر 2008.

وتقترب الأسعار تدريجيا من المستويات القياسية التي تم الوصول إليها في 11 يوليو 2008.