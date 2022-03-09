وصول 1,513 سيارة وشاحنة من أوروبا إلى ميناء بنغازي

وصلت إلى ميناء بنغازي البحري السفينة “ڤيقا أسكربيو”، التابعة للوكيل الملاحي “شركة البحرين” للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 199 حاوية بضائع متنوعة.

إدارة ميناء بنغازي أوضحت أيضاً في أحدث بياناتٍ لها وصول السفينة “أولقا أف”، وعلى متنها 164 حاوية، بالإضافة إلى وصول السفينة “سيدرا”، التابعة للوكيل الملاحي شركة “أعالي المتوسط” للتوكيلات الملاحية، محملة بـ73 حاوية بضائع مختلفة.

وأشارت البيانات أيضًا إلى وصول سفينة نقل السياراتGRANDE BGNGLUX التابعة للوكيل الملاحي شركة “ميار ليبيا للتوكيلات الملاحية” وعلى متنها 1,513سيارة وشاحنة قادمة من السوق الأوروبية.

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