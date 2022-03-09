الكبير يبحث التعاون مع البنك الفدرالي الأمريكي

أخبار ليبيا 24 – خبر

التقي محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير والوفد المرافق له، مع ممثلي البنك الفدرالي الأمريكي بالعاصمة واشنطن.

وناقش الاجتماع الذي عقد، أمس الثلاثاء، سبل تعزيز العلاقة الإستراتيجية بين المؤسستين وإدارة الأصول. واستمرار التعاون بين المصرفين في تدعيم عمليات المدفوعات الخارجية.

ويأتي هذا الاجتماع – بحسب الصفحة الرسمية لمركزي ليبيا – لدعم استقلالية مصرف ليبيا المركزي، وبرامج التعاون بين المصرف والمؤسسات الأمريكية.

كما ناقش الحضور آلية تذليل الصعوبات أمام استئناف الشركات الأمريكية لنشاطها في ليبيا، ومسار توحيد المصرف.