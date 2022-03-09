صنع الله يبحث مع كونوكو فيليبس رفع معدلات إنتاج الواحة للنفط

ناقش رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، مع التنفيذي لشركة كونوكو فيليبس؛ إعادة تأهيل البنية التحتية و رفع معدلات إنتاج شركة الواحة للنفط.

وتركز اللقاء، الذي عقد خلال فعاليات مؤتمر “سيرا ويك “بمدينة هيوستن الأميركية على رفع معدلات الإنتاج الحالي لشركة الواحة من خلال صيانة الآبار المغلقة وتطوير حقل شمال جالو والحقول الأخرى المكتشفة وغير المطورة ووضعها على الإنتاج.

من جانبه، أبدى المدير التنفيذي لشركة “كونوكو فيليبس”، راين لانس؛ رغبة الشركة في العمل على تطوير احتياطيات النفط والغاز ورفع معدلات الإنتاج الحالية الى مستويات عالية.

يذكر أنه في نوفمبر من العام الماضي؛ وافق رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، على بيع حصة شركة هيس الأمريكية البالغة 8% في امتياز الواحة لصالح كونكو فيليبس وشركة توتال بتوصيات من رئيس اللجنة الفنية لشؤون النفط، ووكيل وزارة النفط والغاز رفعت العبار.

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