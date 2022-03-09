الكبير يبحث مع مساعد وكيل وزارة الخارجية الأمريكية استئناف الشركات الأمريكية نشاطها في ليبيا

واشنطن 09 مارس 2022 (وال)- بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير والوفد المرافق له، مع مساعد وكيل وزارة الخارجية الأمريكية جوي هوود تذليل الصعوبات أمام استئناف الشركات الأمريكية نشاطها في ليبيا.

وأفاد المصرف المركزي – في بيان له – أن الجانبان ناقشا خلال الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الخارجية الأمريكية في العاصمة واشنطن، برامج التعاون بين مصرف ليبيا المركزي والمؤسسات الأمريكية، إضافة إلى مناقشة دعم جهود استقلالية المصرف المركزي ومسار توحيده.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار التنسيق المستمر مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند. (وال)

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