هيئة التأمين بوزارة الاقتصاد تصف نادي التأمين الليبي بالوهمي

أهابت هيئة الإشراف على التأمين التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة بكافة الجهات العامة والخاصة، وكذلك الأفراد، بعدم التعامل مع كيان وصفته بــ”الوهمي”، يُسمّي نفسه بــ”نادي التأمين الليبي”.

وأوضحت هيئة التأمين في منشور لها على صفحة الوزارة، أن هذا المُكون يُسوق نفسه عبر شبكة الإنترنت وخاصةً على موقع فيسبوك، على أنه أداة من أدوات مزاولة التأمين ويزاول النشاط في هذا المجال من خلال إصدار وثائق تأمين في فروع عدة.

وأكدت الهيئة أن هذا المُكون غير مقيد بسجلات الهيئة، وكل ما يصدر عنه من وثائق غير صحيح، وأن الهيئة تخلي مسؤوليتها وقد أحالت الموضوع إلى الجهات الضبطية المختصة لإجراء ما يلزم.

يشار إلى أن العشرية الأخيرة في ظل الصراع الليبي والانقسام السياسي والإداري الحاد شهدت الكثير من حالات التأسيس الوهمية، وتلك شبه القانونية أو المتحايلة على القانون، والتي يختلط فيها الخاص والعام دون أي التزام بالمعايير والاشتراطات والإجراءات الإدارية والقانونية للدولة.

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