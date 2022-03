المصرف المركزي يبحث استئناف الشركات الأمريكية لنشاطها في ليبيا

أجرى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير والفريق المرافق له، مباحثات مع مساعد وكيل وزارة الخارجية الأمريكية جوي هود، خلال اجتماع بمقر وزارة الخارجية الأمريكية في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وتمحورت المباحثات حول دعم استقلالية مصرف ليبيا المركزي، وبرامج التعاون بين مصرف ليبيا المركزي والمؤسسات الأمريكية، وتذليل الصعوبات أمام استئناف الشركات الأمريكية لنشاطها في ليبيا.

كما تطرقت المباحثات إلى مسار توحيد مصرف ليبيا المركزي، بحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للمصرف على فيسبوك.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار التنسيق المستمر مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند.

