هبوط حاد في أسعار النفط وبرنت يتراجع بنحو 13 بالمائة

أخبار ليبيا24

تراجعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الأربعاء بشكل حاد رغم صدور بيانات المخزونات الأمريكية وقرار الولايات المتحدة بفرض حظر على صادرات روسيا من الخام.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو بنسبة 13.8 بالمائة إلى 110.2 دولار للبرميل.

كما هبطت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 12.35 إلى 108.4 دولار للبرميل.

وقرر الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء فرض الولايات المتحدة حظرا على صادرات روسيا من النفط والغاز الطبيعي.

وفي ذات السياق، رد الكرملين بقرار من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف تصدير المنتجات والمواد الخام حتى ديسمبر القادم.

ويخشى محللون من تصاعد معدلات التضخم حول العالم بشكل قوي يضر المستهلكين لا سيما وأن أسعار النفط ارتفعت إلى مستويات تاريخية.

وقال الأمين العام لمنظمة أوبك، محمد باركيندو، للصحفيين في مؤتمر للصناعة في هيوستن الأمريكية، إنه لا يوجد مصدر للطاقة في العالم في الوقت الحالي يستطيع أن يحل محل سبعة ملايين برميل من الصادرات الروسية.

وأضاف، أن الوضع الحالي لأسعار النفط في السوق العالمي، يميل إلى البقاء بالقرب من المستويات المرتفعة في 14 عاما. في انتظار التطورات الجديدة حول حظر إمدادات روسيا.