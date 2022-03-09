خاص.. مسؤول بالخارجية لصدى: لهذه الأسباب نطالب بعودة السفارات إلى ليبيا

قال رئيس قسم متعدد الأطراف بإدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية “جمعة رحومة” في تصريح له لصحيفة صدى الاقتصادية: ندعو كل الدول من خلال زيارات وفودهم الرسمية عبر وزارة الخارجية، ونطالب بعودة السفارات التي غادرت منذ سنوات إلى العودة للعمل داخل ليبيا أُسوةً بغيرها الموجودة حالياً في البلاد.

وأضاف فيما يخص سبب مطالبته قائلاً: ذلك لتسهيل إجراءات التأشيرات للمسافرين واستنئاف الرحلات خاصةً لرجال الأعمال لاستيراد المعدات والآلات المطلوبة من الخارج خصوصاً من السوق الكوري المعروف في قطع الغيار والمواد الكهربائية والمنزلية.

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