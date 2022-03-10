شكشك يطالب الجهات المعنية بملف المرضى في الخارج السرعة لاتخاذ عدد من الإجراءات

وجّه رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس “خالد شكشك” مخاطباتٍ لعدة جهات في فترات متزامنة؛ إلى رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، محافظ المصرف المركزي ووزير الصحة؛ بشأن علاج المرضى الليبيين في الخارج.

مطالباً فيها باتخاذ سلسلة من الإجراءات العاجلة أبرزها التنبيه على اللجان المشكّلة من رئاسة الوزراء ووزارة الصحة بضرورة إتمام الأعمال المكلّفة بها، وإبرام اتفاقيات وعقود لتنظيم العلاج في الخارج بما يساهم في توطينه بالداخل.

كذلك الإسراع في تحويل المخصصات المالية الخاصة بالعلاج، مع ضرورة الاهتمام بملف أطفال ضمور العضلات والعمل على إبرام اتفاقية مع وزارة الصحة المصرية بالخصوص.













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