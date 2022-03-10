الحكومة تخصص 200 مليون لسداد مرتبات العاملين بمراكز العزل

خصصت حكومة الوحدة مبلغ 200 مليون دينار، لسداد المستحقات المتراكمة للعناصر الطبية والطبية المساعدة والعناصر التسييرية والعاملين بمراكز العزل والرصد والفلترة.

ونص القرار الذي صدر الثلاثاء، واطّلعت 218 على نسخة منه، على أن يُخصم المبلغ من الباب الخامس المتعلق بنفقات الطوارئ.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، أن القرار جاء بعد سلسلة من اللقاءات تم إجراؤها مع ممثلي العاملين بمراكز العزل والرصد والفلترة.

يُذكر أن رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح، ناشد الحكومة لصرف مرتبات الكوادر الطبية العاملة في مراكز العزل، بعد احتجاجات أدت لتعطيل العمل ببعض هذه المراكز.

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