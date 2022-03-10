الكبير يبحث مع البنك الفدرالي الأمريكي تعزيز العلاقات

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع البنك الفدرالي الأمريكي، تعزيز العلاقة الاستراتيجية بين المؤسستين وإدارة الأصول.

وناقش اللقاء الذي عقد بالعاصمة الأمريكية واشنطن، استمرار التعاون بين المصرفين في تدعيم عمليات المدفوعات الخارجية.

ويجري الصديق الكبير زيارة للعاصمة واشنطن التقى خلالها عددًا من مسؤولي صندوق النقد الدولي والخزانة الأميركية، بالإضافة لبحث المشروعات التي تبناها المصرف المركزي لتطوير وحدة المعلومات المالية الليبية، المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة غسل الأموال والجرائم المالية.

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