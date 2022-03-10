تراجع الدولار..«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الخميس 10 مارس 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 10 مارس 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.636 دينار.



وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1292 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1111 دينار، والليرة التركية 0.3151 دينار، والدولار الكندي 3.6173 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2358 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2622 دينار، والدينار التونسي 1.5794 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4696 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الخميس 10 مارس 2022: