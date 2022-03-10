“الكبير” يبحث مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية باقي مراحل برنامج الدعم الفني الذي تقدمه الوكالة للمصرف

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير والفريق المرافق له يوم أمس الأربعاء اجتماعاً مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، بمقر الوكالة الأمريكية بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك لمناقشة برنامج الدعم الفني الذي تقدمه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID لمصرف ليبيا المركزي الذي انطلق في سبتمبر 2021م، وتنفيذ باقي مراحل البرنامج.

ويتضمن برنامج الدعم الفني ستة محاور رئيسية، تتمثل في الرقابة المصرفية والأسواق المالية والسياسية النقدية وميزان المدفوعات والبرمجة المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية.

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