“الحويج” يبحث مع السفير التركي لدى ليبيا آلية التعاون الاقتصادي بين البلدين

عقد وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” اجتماعاً مع السفير التركي لدى ليبيا كنان يلمز، وبحضور كبير المستشارين التجاريين بالسفارة التركية يوسف يلدز ومستشار الوزير شذر الصيد، ومدير إدارة الخارجية والتعاون الدولي عز الدين مصدق .

تم خلاله مناقشة آلية التعاون التي تيسّر حركة المبادلات التجارية المتمثلة في السلع الإستراتيجية الأكثر احتياجا لدى المواطن كالدقيق والزيت، خصوصاً في ظل الأحداث الذي يشهدها العالم اليوم وما نتج عنها من ارتفاع في الأسعار .

وتطرق الاجتماع كذلك لمناقشة قرار السلطات التركية بشأن حظر تصدير السلع ومن ضمنها زيت الطهي، مشيراً لأهمية تدفق هذه السلع خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان ولضرورة استثناء ليبيا من هذا الحظر ومعاملتها معاملة خاصة نظراً للعلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين، مؤكدا أهمية التعاون الاقتصادي المتبادل من خلال مناقشته مذكرة التفاهم بشأن منطقة التجارة الحرة .

نوقش أيضا إتفاق الإزدواج الضريبي، وبعض الموضوعات الأخرى التي تهم البلدين في المجال الاقتصادي والتجاري والإستثماري.

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