اقتصاد

دعم الوكالة الأميركية للتنمية للمركزي.. محور مباحثات الكبير بواشنطن

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID برنامج الدعم الفني الذي تقدمه للمصرف المركزي، كما ناقش الكبير خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوكالة بواشنطن مراحل البرنامج الذي تشرف عليه الوكالة في ليبيا.

ويتضمن البرنامج الرقابة المصرفية والأسواق المالية والسياسة النقدية وميزان المدفوعات والبرمجة المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية .

جدير بالذكر أن الكبير يجري مباحثات مع البنك الدولي وعدد من الإدارات المصرفية الأمريكية خلال زيارته للعاصمة واشنطن؛ بهدف تعزيز التعاون في مجالات عدة، على رأسها مكافحة غسل الأموال.

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قناة 218 الليبية

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