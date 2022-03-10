الحويج يطالب تركيا باستثناء ليبيا من حظر تصدير السلع

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة محمد الحويج مع سفير تركيا لدى ليبيا “كنان يلمز “التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وطالب الحويج باستثناء ليبيا من قرار السلطات التركية بشأن حظر تصدير السلع، مشيرًا لأهمية تدفق السلع الاستراتيجية الأكثر احتياجًا لدى المواطن كالدقيق والزيت خصوصًا في ظل الأحداث التي يشهدها العالم وما نتج عنها من ارتفاع في الأسعار بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان.

وناقش الطرفان، خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس؛ ملف مذكرة التفاهم بشأن منطقة التجارة الحرة واتفاق الازدواج الضريبي إلى جانب الملفات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المشتركة.

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