“وكيل الصحة” يبحث الإجراءات المتخذة بشأن تفعيل قرار رفع مرتبات العناصر الطبية والطبية المساعدة

عقد وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية «توفيق الدرسي»، اجتماعاً مع مدير الشؤون الإدارية والمالية بالنقابة العامة للمهن الطبية المساعدة « أبو القاسم سليمان»، ورئيس نقابة المهن الطبية المساعدة فرع طرابلس «الهادي الفقهي» ، وذلك للتباحث حول الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة بشأن تفعيل القرار رقم 885 لسنة 2019م القاضي برفع مرتبات العناصر الطبية والطبية المساعدة.

هذا وأعرب “الدرسي” عن مساندته للعناصر الطبية والطبية المساعدة في المطالبة بحقوقهم، وأشار إلى الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة بهذا الشأن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية