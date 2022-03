شركة فيزا توقع اتفاقية شراكة مع مصرف الجمهورية

وقعت الشركة العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية “فيزا”، اتفاقية شراكة مع مصرف الجمهورية للمساعدة في خدمات التحول الرقمي وتوسيع قاعدة العملاء.

وبحسب مصرف الجمهورية، فإن الاتفاقية الموقعة بين الطرفين تركز بشكل أساسي على أعمال الإصدار، حيث توفر الدعم للمصرف للدخول في خدمات الاستحواذ، وقبول المدفوعات من حاملي بطاقات فيزا سواء المواطنين أو الأجانب.

واعتبر نائب المدير العام لمصرف الجمهورية نوري أبوفليجة الاتفاقية، نقلة للمصرف لتطوير خدماته وتلبية احتياجات العملاء، إضافة إلى تدريب موظفي المصرف والحصول على الخدمات الاستشارية.

من جهتها أعربت نائب رئيس شركة “فيزا” المدير الإقليمي لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وباكستان يلي سرحان خلال مراسم التوقيع.. أعربت عن سعادتهم وفخرهم بالشراكة مع مصرف الجمهورية السّباق في إدخال كل ما هو جديد على الصناعة المصرفية والتقنيات الليبية.

وقال مصرف الجمهورية، إن المصرف سيتمكن من الاستفادة من خدمة “فيزا نت” لخدمات تحويلات الأموال عبر الإنترنت، مع توفير جميع معايير الأمان القوية وتحليلات البيانات والمنصات المتوازية وخدمات القيمة المضافة لدعم الخدمات التي تميز البنك في العروض التي يقدمها لعملائه من التجار والشركات والمؤسسات الكبرى.

المصدر : المكتب الإعلامي لمصرف الجمهورية

