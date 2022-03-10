الدبيبة يتفقد سوق الكريمية بعد الارتفاع القياسي في الأسعار

تفقد رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة عدداً من المحال التجارية بسوق بيع المواد الغذائية بالجملة “الكريمية”، لمتابعة أسعار المواد الغذائية والسلع التي شهدت أسعاراً قياسية.

ورافق الدبيبة في زيارته، الخميس، وزيرا الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، والدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، حيث اطّلعوا على مدى توفر السلع بالأسواق والمحال التجارية، من مواد أساسية، ومدى توفر المخزون الكافي من مادة الدقيق واستقرار أسعارها، وفق بيان الحكومة.

يُذكر أن أسعار المواد الغذائية الأساسية سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في الأسواق المحلية، عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا وغياب المخزونات الاستراتيجية للدولة الليبية من المواد الأساسية، مع اتجاه الدول الموردة لحظر التصدير لتلبية الاستهلاك المحلي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية