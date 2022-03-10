اقتصاد

البنك الدولي يتوقع تحسّن الأرصدة المالية الليبية المالية وتعزيز معدلات النمو

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

توقع البنك الدولي أن تحقق ليبيا تحسنًا في أرصدتها المالية العامة، وميزان المدفوعات الخارجية وتعزيز معدلات النمو.

وقال البنك، في تقرير له الأربعاء، إن الدول المصدرة للغاز يمكنها أن تشهد زيادة هيكلية في الطلب من أوروبا بعد إعلان الاتحاد الأوروبي اهتمامه بتنويع مصادر إمداداته من منتجات الطاقة، وعدم الاعتماد كلياً على النفط والغاز الروسي.

وأكد البنك في تقريره، استمراره في تقديم مساعدات فنية وتحليلية وموجهة للبلدان التي ستكون أشد تضررًا في مجالات عديدة من بينها استدامة المالية العامة، وإصلاح أنظمة الدعم، والأمن الغذائي، ورصد المعاملات التجارية، وإدارة المخاطر الزراعية.

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    شبكة الرائد الاعلامية

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