حكومة الوحدة تصدر قراراً بالتعاقد لتدشين مصفاة نفط بالمنطقة الجنوبية

أصدرت حكومة الوحدة قراراً -الخميس- تأذن بموجبه للمؤسسة الوطنية للنفط بالتعاقد على تنفيذ مشروع إنشاء مصفاة لتكرير النفط، واستخلاص غاز الطهي من الغازات المحروقة بحقل الشرارة النفطي الواقع في المنطقة الجنوبية.

ونصت المادة الأولى من قرار حكومة الوحدة بالخصوص، أن ترصد لأعمال تدشين المصافة ميزانية يعادل مقدارها 600 مليون يورو، فيما نصت المادة الثانية منه أن تتولى وزارة المالية توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ المشروع من المصادر التي تحددها الوزارة.

وأوصت المادة الثالثة من قرار تنفيذ المشروع أن تعمل وزارة المالية على إجراء التسويات المالية اللاحقة للمبلغ المشار إليه، على قوة الباب الثالث للأعوام المالية 2022 و 2023 دون الإضرار بالمخصصات المقررة للمؤسسة الوطنية للنفط، بالباب الثالث من الميزانية العامة للدولة.

يشار إلى أن رمضان أبوجناح نائب رئيس مجلس الوزراء لحكومة الوحدة قد وصف المشروع بــ”الحلم الذي أصبح حقيقة” وينتظره أهله في فزان، ويأتي ضمن مشاريع عودة الحياة التي وعدت من خلاله الحكومة بعودة المشاريع التنموية وتنفيذ المشاريع العاجلة خدمةً للمواطنين “بعد سنوات الحرب والانقسام التي سببت إهمالاً جسيماً لمتطلبات التنمية”- حسب وصفه.

وأضاف أبوجناح في تدوينة على حسابه الرسمي أن المؤسسة ستباشر في تنفيذ المشروع عقب التعاقد الكلي مع الشركات، لتكون مراحل هذا المشروع قد أنجزت متعهداً لأبناء فزان، بمواصلة خدمتهم، وأن تصل التنمية الشاملة والمتوزانة لفزان وكافة ربوع ليبيا”-حسب ما خلصت إليه تدوينته إزاء القرار.

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