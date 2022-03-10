مصرف الجمهورية يوقع مع شركة “فيزا” اتفاقية شراكة لخدمات التحول الرقمي

وقعت شركة “فيزا” العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا والمدفوعات الرقمية، اتفاقية شراكة مع مصرف الجمهورية؛ للمساعدة في خدمات التحول الرقمي وتوسيع قاعدة العملاء.

وقال مدير مكتب الإعلام بمصرف الجمهورية محمد سعيد في تصريح للرائد، إن هذه الاتفاقية جاءت لغرض بناء منظومة مستدامة؛ للدفع عبر قنوات وقطاعات متعددة، والاستفادة من افضل الخدمات والمنتجات الإلكترونية لشركة فيزا لعملاء المصرف،

وأوضح مدير مكتب الإعلام أن الاتفاقية ترتكز بشكل أساسي على أعمال الإصدار، َوتوفير الدعم للمصرف للدخول في خدمات الاستحواذ وقبول المدفوعات من حاملي بطاقات فيزا من المواطنين أو الاجانب.

وتابع سعيد أن المصرف سيستفيد من خدمة “فيزا نت” لخدمات تحويلات الأموال عبر الإنترنت مع توفير جميع معايير الأمان القوية وتحليلات البيانات والمنصات المتوازية وخدمات القيمة المضافة لدعم الخدمات التي تميز البنك في العروض التي يقدمها لعملائه من التجار والشركات والمؤسسات الكبرى.

وبين سعيد أن مصرف الجمهورية يعد أكبر مصرف تجاري في ليبيا ويستحوذ علي نسبة 45% من السوق الليبي وينتشر في مختلف أرجاء البلاد.

وحضر توقيع الاتفاقية نائب المدير العام لمصرف الجمهورية “نوري ابوفليجة”، ومدير البطاقات والخدمات الإلكترونية بالمصرف “أسامة بن علي”، إلى جانب رئيس شركة فيزا والمدير الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا “أحمد محيي”، ونائب رئيس الشركة “ليلى سرحان”، ومدير عام فرع الشركة في ليبيا والسودان.