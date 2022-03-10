“الجمهورية” يقوم بتوقيع اتفاقية شراكة مع شركة فيزا

قام مصرف الجمهورية بتوقيع اتفاقية شراكة مع شركة “فيزا”، الشركة العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية، وذلك للمساعدة في خدمات التحول الرقمي وتوسيع قاعدة العملاء، بحضور نائب المدير العام لمصرف الجمهورية نوري ابوفليجة، ومدير البطاقات والخدمات الإلكترونية بالمصرف أسامة بن علي، إلى جانب رئيس شركة فيزا والمدير الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا أحمد محيي، ونائب رئيس الشركة ليلى سرحان، ومدير عام فرع الشركة في ليبيا والسودان.

وتأتي هذه الاتفاقية مع مصرف الجمهورية لغرض بناء منظومة مستدامة للدفع عبر قنوات وقطاعات متعددة، والإستفادة من أفضل الخدمات والمنتجات الإلكترونية لشركة فيزا لعملاء المصرف.

كما أن الاتفاقية الموقعة تركز بين الطرفين بشكل أساسي على أعمال الإصدار، حيث توفر الإتفاقية الدعم للمصرف للدخول في خدمات الاستحواذ وقبول المدفوعات من حاملي بطاقات فيزا سواء المواطنين أو الأجانب.

وقال “أبوفليجه” إن مصرف الجمهورية يعد أكبر مصرف تجاري في ليبيا حيث يستحوذ على نسبة 45% من السوق الليبي وينتشر في مختلف أرجاء البلاد.

أكد أيضاً على حرص المصرف بتقديم أفضل الخدمات لعملاءه وتطويرها وإدخال المنتجات الجديدة مع مواكبة التطور في عالم الصيرفة وإدخال أفضل المنظومات للعمل المصرفي المواكبة لتطور التكنولوجيا والتحول الرقمي.

وأشار إلى أن حرص إدارة المصرف على إدخال المدفوعات الرقمية وذلك لخدمة العملاء سواء الأفراد أو الشركات وأن المصرف حريص على التعاون مع شركة فيزا الرائده في هذا المجال، حيث تعتبر الاتفاقيه هي تجسيد للعلاقه الاستراتيجه بين الطرفين.

اعتبر كذلك أن الاتفاقية هي نقلة للمصرف لتطوير خدماته وتلبية احتياجات العملاء، إضافة إلى تدريب موظفي المصرف والحصول على الخدمات الاستشاريه.

كما أنها تقدم مزيج مناسب من الخدمات والمنتجات هي الأولى من نوعها في ليبيا، إلى جانب التجزئة المناسبة لكل من قاعدة العملاء الحالية والمنتجات الإلكترونية والرقمية التي يوفرها المصرف، بالإضافة إلى إدخال تدفقات دفع جديدة تناسب الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة وتجار التجزئة والتجار والمؤسسات التي لديها احتياجات دفع متعددة ومتنوعة.

هذا وتشمل الاتفاقية إدخال مجموعة متنوعة من المنتجات الاستهلاكية والتجارية الرائدة، من خلال تصميم المنتجات ذات الصلة التي تتماشى مع استراتيجية عروض القيمة للعملاء، ومن ثم تحسين رضا العملاء والاحتفاظ بهم وجذب عملاء جدد، وبموجب هذه الاتفاقية، ستدعم شركة فيزا طموح مصرف الجمهورية في التحول الرقمي من خلال تطبيق منظم لنهج تدريجي يتماشى مع صانعي القرار وأصحاب المصلحة في المصرف.

وسيتمكن المصرف من الاستفادة من خدمة “فيزا نت” لخدمات تحويلات الأموال عبر الإنترنت مع توفير جميع معايير الأمان القوية وتحليلات البيانات والمنصات المتوازية وخدمات القيمة المضافة لدعم الخدمات التي تميز البنك في العروض التي يقدمها لعملائه من التجار والشركات والمؤسسات الكبرى.

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