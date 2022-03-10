اتفاقية شراكة بين مصرف الجمهورية وشركة “فيزا” لتطوير خدمات التحول الرقمي وتوسيع قاعدة العملاء

طرابلس 10 مارس 2022 (وال)- وقعّ مجلس إدارة مصرف الجمهورية اليوم الخميس، اتفاقية شراكة مع شركة فيزا العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية، للمساعدة في خدمات التحول الرقمي وتوسيع قاعدة العملاء.
الاتفاقية تهدف لبناء منظومة مستدامة للدفع عبر قنوات وقطاعات متعددة، والاستفادة من أفضل الخدمات والمنتجات الإلكترونية لشركة فيزا لعملاء المصرف.
وقد حضر توقيع الاتفاقية؛ نائب المدير العام لمصرف الجمهورية نوري أبوفليجة، ومدير البطاقات والخدمات الإلكترونية بالمصرف أسامة بن علي، إلى جانب رئيس شركة فيزا والمدير الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا أحمد محيي، ونائب رئيس الشركة السيدة ليلى سرحان، ومدير عام فرع الشركة في ليبيا والسودان.
وتركزت الاتفاقية الموقعة بين الطرفين؛ بشكل أساسي على أعمال الإصدار، حيث توفر الاتفاقية الدعم للمصرف للدخول في خدمات الاستحواذ وقبول المدفوعات من حاملي بطاقات فيزا سواء المواطنين أو الأجانب.
وقال نائب المدير العام لمصرف الجمهورية نوري أبوفليجه، إن مصرف الجمهورية يعد أكبر مصرف تجاري في ليبيا، حيث يستحوذ على نسبة 45% من السوق الليبي، وينتشر في مختلف أرجاء البلاد.
وأكد أبوفليجة حرص المصرف على تقديم أفضل الخدمات لعملاءه وتطويرها، وإدخال المنتجات الجديدة مع مواكبة التطور في عالم الصيرفة وإدخال أفضل المنظومات للعمل المصرفي المواكبة لتطور التكنولوجيا والتحول الرقمي.
وأشار أبوفليجة إلى حرص إدارة المصرف؛ على إدخال المدفوعات الرقمية وذلك لخدمة العملاء سواء الأفراد أو الشركات، والمصرف حريص على التعاون مع شركة فيزا الرائدة في هذا المجال، باعتبار إن الاتفاقية هي تجسيد للعلاقة الاستراتيجية بين الطرفين.
واعتبر أبوفليجة أن الاتفاقية هي نقلة للمصرف؛ لتطوير خدماته وتلبية احتياجات العملاء، إضافة إلى تدريب موظفي المصرف والحصول على الخدمات الاستشارية.
بدوره؛ أعرب نائب رئيس شركة فيزا والمدير الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط وباكستان السيدة ليلى سرحان، عن سعادتها وفخرها بالشراكة مع مصرف الجمهورية؛ السّباق في إدخال كل ما هو جديد على الصناعة المصرفية والتقنيات الليبية، وإطلاقه حزمة من حلول الدفع الرقمية لعملاءه من الشركات والأفراد.
وتقدم الاتفاقية مزيج مناسب من الخدمات والمنتجات هي الأولى من نوعها في ليبيا، إلى جانب التجزئة المناسبة لكل من قاعدة العملاء الحالية والمنتجات الإلكترونية والرقمية التي يوفرها المصرف، بالإضافة إلى إدخال تدفقات دفع جديدة تناسب الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتجار التجزئة والتجار والمؤسسات التي لديها احتياجات دفع متعددة ومتنوعة.
كما تشمل الاتفاقية إدخال مجموعة متنوعة من المنتجات الاستهلاكية والتجارية الرائدة، من خلال تصميم المنتجات ذات الصلة التي تتماشى مع استراتيجية عروض القيّمة للعملاء، ومن ثم تحسين رضا العملاء والاحتفاظ بهم وجذب عملاء جدد.
وبموجب هذه الاتفاقية؛ فإن شركة فيزا ستدعم طموح مصرف الجمهورية في التحول الرقمي، من خلال تطبيق منظم لنهج تدريجي يتماشى مع صانعي القرار وأصحاب المصلحة في المصرف.
وسيتمكن المصرف من الاستفادة من خدمة “فيزا نت” لخدمات تحويلات الأموال عبر الإنترنت، مع توفير جميع معايير الأمان القوية وتحليلات البيانات والمنصات المتوازية وخدمات القيّمة، المضافة لدعم الخدمات التي تميّز البنك في العروض التي يقدمها لعملائه من التجار والشركات والمؤسسات الكبرى. (وال) أ ف/ ر ت
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال
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