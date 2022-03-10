اتفاقية شراكة بين مصرف الجمهورية وشركة “فيزا” لتطوير خدمات التحول الرقمي وتوسيع قاعدة العملاء

طرابلس 10 مارس 2022 (وال)- وقعّ مجلس إدارة مصرف الجمهورية اليوم الخميس، اتفاقية شراكة مع شركة فيزا العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية، للمساعدة في خدمات التحول الرقمي وتوسيع قاعدة العملاء.

الاتفاقية تهدف لبناء منظومة مستدامة للدفع عبر قنوات وقطاعات متعددة، والاستفادة من أفضل الخدمات والمنتجات الإلكترونية لشركة فيزا لعملاء المصرف.

وقد حضر توقيع الاتفاقية؛ نائب المدير العام لمصرف الجمهورية نوري أبوفليجة، ومدير البطاقات والخدمات الإلكترونية بالمصرف أسامة بن علي، إلى جانب رئيس شركة فيزا والمدير الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا أحمد محيي، ونائب رئيس الشركة السيدة ليلى سرحان، ومدير عام فرع الشركة في ليبيا والسودان.

وتركزت الاتفاقية الموقعة بين الطرفين؛ بشكل أساسي على أعمال الإصدار، حيث توفر الاتفاقية الدعم للمصرف للدخول في خدمات الاستحواذ وقبول المدفوعات من حاملي بطاقات فيزا سواء المواطنين أو الأجانب.

وقال نائب المدير العام لمصرف الجمهورية نوري أبوفليجه، إن مصرف الجمهورية يعد أكبر مصرف تجاري في ليبيا، حيث يستحوذ على نسبة 45% من السوق الليبي، وينتشر في مختلف أرجاء البلاد.

وأكد أبوفليجة حرص المصرف على تقديم أفضل الخدمات لعملاءه وتطويرها، وإدخال المنتجات الجديدة مع مواكبة التطور في عالم الصيرفة وإدخال أفضل المنظومات للعمل المصرفي المواكبة لتطور التكنولوجيا والتحول الرقمي.

وأشار أبوفليجة إلى حرص إدارة المصرف؛ على إدخال المدفوعات الرقمية وذلك لخدمة العملاء سواء الأفراد أو الشركات، والمصرف حريص على التعاون مع شركة فيزا الرائدة في هذا المجال، باعتبار إن الاتفاقية هي تجسيد للعلاقة الاستراتيجية بين الطرفين.

واعتبر أبوفليجة أن الاتفاقية هي نقلة للمصرف؛ لتطوير خدماته وتلبية احتياجات العملاء، إضافة إلى تدريب موظفي المصرف والحصول على الخدمات الاستشارية.

بدوره؛ أعرب نائب رئيس شركة فيزا والمدير الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط وباكستان السيدة ليلى سرحان، عن سعادتها وفخرها بالشراكة مع مصرف الجمهورية؛ السّباق في إدخال كل ما هو جديد على الصناعة المصرفية والتقنيات الليبية، وإطلاقه حزمة من حلول الدفع الرقمية لعملاءه من الشركات والأفراد.

وتقدم الاتفاقية مزيج مناسب من الخدمات والمنتجات هي الأولى من نوعها في ليبيا، إلى جانب التجزئة المناسبة لكل من قاعدة العملاء الحالية والمنتجات الإلكترونية والرقمية التي يوفرها المصرف، بالإضافة إلى إدخال تدفقات دفع جديدة تناسب الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتجار التجزئة والتجار والمؤسسات التي لديها احتياجات دفع متعددة ومتنوعة.

كما تشمل الاتفاقية إدخال مجموعة متنوعة من المنتجات الاستهلاكية والتجارية الرائدة، من خلال تصميم المنتجات ذات الصلة التي تتماشى مع استراتيجية عروض القيّمة للعملاء، ومن ثم تحسين رضا العملاء والاحتفاظ بهم وجذب عملاء جدد.

وبموجب هذه الاتفاقية؛ فإن شركة فيزا ستدعم طموح مصرف الجمهورية في التحول الرقمي، من خلال تطبيق منظم لنهج تدريجي يتماشى مع صانعي القرار وأصحاب المصلحة في المصرف.

وسيتمكن المصرف من الاستفادة من خدمة “فيزا نت” لخدمات تحويلات الأموال عبر الإنترنت، مع توفير جميع معايير الأمان القوية وتحليلات البيانات والمنصات المتوازية وخدمات القيّمة، المضافة لدعم الخدمات التي تميّز البنك في العروض التي يقدمها لعملائه من التجار والشركات والمؤسسات الكبرى. (وال) أ ف/ ر ت

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