خاص.. بالوثائق: مصدر بالتجاري: النائب العام يوقف مجلس الإدارة السابق برئاسة المختار وسالم فرج ..ويطالب بتشكيل لجنة لحصر التصرفات

قال مصدر بالمصرف التجاري الوطني حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: السيد المستشار النائب العام يوقف مجلس الإدارة السابق للمصرف التجاري الوطني برئاسة “عبد الوهاب مختار” ومنتحل صفة المدير العام سالم فرج عن ممارستهم المخالفات والتجاوزات التي ينتهجها مجلس الإدارة .

وبحسب المصدر فقد أوقفهم عن ممارسة انتحال صفة التمثيل القانوني للمصرف وفق وصفه ، مع مطالبته تكليف لجنة تتولي مهمة حصر التصرفات المجراة عن ماقام به السيد سالم فرج وسلفه ( جلال الصادي ) من تاريخ صدور الآمر الولائي .

كما آمر النائب العام بالانصياع للأوامر القضائية فوراً حتى لايخرج الآمر عن التدابير المخولة لمصرف ليبيا المركزي عندما تضطر سلطة التحقيق إلى معالجة الآمر قضائياً .

وبحسب المصدر فالقضاء الليبي النزيه حسم القضية التي تتداول لها أكثر عام و أثبت حيادية القانون ورفعته وفق قول المصدر بالمصرف التجاري الوطني .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية