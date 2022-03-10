الأفريقية تسدد ديون 4 طائرات إيرباص لتستأنف نشاطها قريباً

أعلنت شركة الخطوط الجوية الأفريقية، أنه تم دفع كافة الديون المستحقة على طائرات الشركة التي كانت تربض في مطارات دول تونس ومصر وتركيا وبلغاريا منذ سنوات.

وأوضحت الخطوط الأفريقية – في بيان لها على صفحتها الرسمية- أن كل هذه المدة من توقف طائراتها في مطارات الدول خارج البلاد، قد أثقل كاهل الشركة وأعاق تقدمها.

وذكرت الشركة في منشورها، أن هذه الخطوة تحققت بعد مجهودات وصفتها بالحثيثة من رئيس مجلس الإدارة أحمد الأمين، الذي وقف على قضية الديون وحلحلتها بالتعاون من الجهات المختصة، حيث تم تسديد الديون لطائرة الإيرباص 5A-ONI المتوقفة في بلغاريا منذ 2016، وتسديد المبالغ المستحقة على طائرة الإيرباص 5A-ONS الرابضة في مطار صبيحة بتركيا، لإجراء الفحوصات منذ 2020، إضافةً لتسديد ديون طائرة الإيرباص 5A-OND المتوقفة في مطار المنستير التونسي منذ 2020، علاوةً على تسديد كافة مستحقات طائرة الإيرباص 5A-ONR المتوقفة في مطار القاهرة منذ 2021.

يشار إلى أن إدارة شركة الخطوط الجوية الأفريقية قد تعهدت في بيانها، بالعودة إلى سابق عهدها، مطمئنة كل الليبيين بعودة قريبة للتحليق فوق أوروبا.

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