وكيل وزارة المالية لشؤون المؤسسات بحكومة الوحدة يعتذر عن مهام الموكلة له

طرابلس 10 مارس 2022 (وال)- تقدم وكيل وزارة المالية لشؤون المؤسسات بحكومة الوحدة الوطنية علي سعيقان حمد الطابوني اليوم الخميس، باعتذاره عن مهام الموكلة له بصفة وكيل وزارة المالية لشؤون المؤسسات بحكومة الوحدة.

اعتذار الوكيل جاء في كتاب بعثه إلى رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة – تحصلت وال على نسخة منه – جاء فيه: ” في الوقت الذي أتقدم فيه إلى سيادتكم بكل الشعر والتقدير على الثقة التي منحت لنا بموجب قرار رقم “51” لسنة 2021 م، بشأن تسمية وكيل وزارة المالية لشؤون المؤسسات، وفي ظل الظروف التي تمر بها الدولة وتشكيل حكومة استقرار، عليه أتقدم إلى سيادتكم باعتذاري عن مهام الموكلة لي بصفة وكيل وزارة المالية لشؤون المؤسسات” (وال) إ م

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال