اجتماع لمناقشة دعم صندوق النقد الدولي لقدرات مصرف ليبيا المركزي في مجال الإحصائيات والمؤشرات والسياسات النقدية

اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي والفريق المرافق له اليوم الخميس، مع مدير ادارة الشرق الأوسط و آسيا الوسطى لصندوق النقد الدولي “جهاد أزور” نائب مدير ادارة الأسواق المالية والنقدية “ميقل سافاستانو”.

تناول الاجتماع مناقشة دعم صندوق النقد الدولي لقدرات مصرف ليبيا المركزي في مجال الإحصائيات والمؤشرات والسياسات النقدية، وكذلك برنامج زيارات الفرق الفنية للصندوق إلى ليبيا.

وفي ختام الاجتماع أشاد الحاضرون عن الصندوق بدور المصرف المركزي الهام خلال طيلة الفترات الماضية في استدامة الدولة واستقرار الوضع الاقتصادي والمالي.

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